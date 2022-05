Patrice MARCOU

De formation master 2 en gestion des ressources humaines, j'ai une double compétence scientifique et tertiaire et une expérience professionnelle significative dans la gestion de centres/domaines liés à la formation et à l'emploi, j'accompagne salariés, demandeurs d'emploi, jeunes et adultes dans le cadre de leurs évolutions et mobilités professionnelles .

Cette expérience s'exerce au sein d'organismes de formations de structures patronales et paritaires en les pilotant par mes fonctions de direction au regard des besoins économiques des territoires ,des branches professionnelles et des entreprises.

Les compétences techniques et sociales acquises au cours de mes expériences et connaissances sont mobilisées aujourd'hui à travers le management d'un centre de formation, véritable levier, pour intégrer les nouvelles compétences de la profession et innover sur l'offre de formation face à l'évolution des emplois et métiers du secteur, la formation tout au long de la vie et l'intégration permanente du développement durable,social et solidaire.



je suis passionné par l'humain et le coaching/management , soucieux de l'Homme et de l'intérêt collectif.



Mes compétences :

Ingénierie de formation

Gestion de projet

Gestion des ressources humaines

Direction de centre de profits

Ingénierie pédagogique

Conseil en management

Accompagnement au changement