Frédérique SELLEM

Je vois mon métier comme un outil essentiel à tous depuis le poste d'accueil jusqu'aux dirigeants.

Je me positionne de préférence en transversal et en appui aux services stratégiques,

Je privilégie un management bienveillant, qui assure un rapport gagnant-gagnant entre les agents/salariés et les managers.

Je peux piloter la gestion de vos projets, la cyber-sécurité, l'accompagnement au changement, la formation et la sensibilisation des utilisateurs à l'utilisation 'aware' de l'outil informatique.



Mes compétences :

Gestion de processus BPM

Sécurité informatique

Formation

Gestion de projets

Support