Frédérique TOURNEIX-DRUTEL

Ingénieur ENSEEIHT, je travaille depuis 20 ans dans le domaine des développements d'applications IT. J'ai successivement occupé des postes de développeur informatique,de responsable de service et de chef de projet.



Ce parcours m'a permis d'acquérir de solides compétences dans l'animation et la coordination d'équipes techniques et le management de projets ainsi qu'une bonne connaissance des différentes phases d'un projet de l'avant-vente au suivi en production.



Mes compétences :

Gestion de projets

Informatique

Gestion d'équipe

Relation client

PHP

Management

Gestion de projet

Organisation