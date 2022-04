Frelon CHLOÉ

Titulaire d'un Master I Droit du travail et de la protection sociale, j'ai voulu mettre mes connaissances en pratique au plus près de la relation travail ; aussi, j'ai obtenu un Mastère Management des ressources humaines. Cette double compétence me permet de sécuriser les relations individuelles et collectives. J'ai effectué majoritairement ma carrière en milieu industriel, environnement que j'affectionne.



Je suis actuellement, Responsable des Ressources Humaines et Responsable des Relations Sociales chez Safran Landing System où j'exerce à la fois mes compétences de généraliste de la fonction RH en sus du Dialogue social.