Gabriel BUREAU

D’un paragraphe à l’autre de mon existence, j'ai mené tour à tour les activités d’écrivain public, de journaliste, de correcteur et de rédacteur, que j'exerce aujourd’hui en freelance, au service de publications, entreprises et agences de communication.

Volontiers photographe, créateur de luminaires et amateur d’art, j’aime prêter ma plume aux projets et histoires les plus variés et colorés...



Mes compétences :

Communication

Communication écrite

Concepteur rédacteur

Internet

Photographie

Presse

Rédacteur

Site internet