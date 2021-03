Gaëtan PICAUDÉ

Bonjour,



GP Mobil Design est un bureau d'étude mécanique indépendant vous proposants des prestations de services dans l'ingénierie en mécanique générale.

_ Création de cahier des charges fonctionnels, pré-conception, conception, modélisation 3D, calcul RDM, impression 3D et mise en plan.



Située dans le département de la Haute-Marne, GP Mobil Design se déplace chez vous pour une analyse du besoin et une concrétisation de votre projet plus rapide.



Je vous invite a visiter le site internet www.gpmobildesign.fr pour plus d'information et un éventuel devis gratuit.



N'hésitez pas a me contacter pour tous besoins en ingénierie et pour une réponse sous 48H maximum.



Retrouvez l'entreprise sur:

_ Le site de Energic52/55 dont GP Mobil Design est adhérente:

www.energicst5255.fr/nos-adherents?pid=55&sid=264:gp-mobil-design

_ Et le site de sous-traiter.com:

www.sous-traiter.com/gpmobildesign