Geneviève PISSOT

Diplômée en arts appliqués et formée régulièrement, notamment aux Gobelins, je mets à disposition des petites et moyennes entreprises ma passion, mes connaissances et mon expertise en design graphique.



Au cœur de chaque projet, du plus simple à la direction artistique globale, mon objectif est de vous accompagner avec perspicacité dans vos opérations de communication visuelle, avec pour résultat de renforcer votre image de marque et donner vie à votre histoire unique.



Tel un couteau suisse, ma créativité est en permanence orientée vers des solutions différenciantes, pertinentes et sur mesure aux divers problématiques, soutenue par ma personnalité enthousiaste, ma force tranquille et mon engagement sans faille.



Aussi conceptuelle que manuelle, je suis également passionnée de bande dessinée alternative que j'auto-édite dans mon propre atelier.



Mais comme "une image vaut mille mots", bienvenue dans mon univers, l'univers où www.ya2lacrea.fr



> Domaines d'expertise :

Design de marque et identité visuelle complète.

Création graphique sur tous supports, communication d'entreprise, publicité, édition, réseaux sociaux, signalétique, packaging.

Webdesign, site web administrable, newsletters.

Photographie, illustration, vidéo, création typographique.

Gestion de projet et conseils sur-mesure.