Geoffroy ARNOUX

Spécialisé dans les domaines de l'informatique, des réseaux et des télécoms à la suite de ma formation d'ingénieur, dispensée au sein de l'EIGSI (École d'Ingénieurs Généralistes).

Ma forte sensibilité à la fois sur la technique, l'organisationnel, et le relationnel m'a dirigé dans le domaine de l'intégration, de la performance et de l'audit des réseaux pour les grandes entreprises.



Environnement : MPLS, Internet, SDWAN, Infovista, Ipanema, Riverbed, LiveAction, Cacti, What's Up Gold, ITIL, Cisco, Alcatel.

Spécialisations : Performance Applicative, Priorisation, Optimisation WAN, Audit, Infrastructure réseaux,

Autres : Ms Project, Management, mobilité WIFI, TCP/IP, DNS, routage, réseaux daccès, VLAN, radiocommunications, Active Directory, Disaster recovery et PRA, VBA, SGBD, UML.