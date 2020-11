Geoffroy BOURDAIS

Réalisateur de films de commande et de fictions.

Spécialité : la dimension humaine dans l'entreprise.



Film de présentation de société, film process, spot TV, film qualité, film sécurité, film institutionnel, film corporate.



Sous la forme de reportages, de clips ou de pubs, ces supports médias répondent à un besoin de communication en image pour un événement, un salon, une communication interne ou pour le web.



Prise en charge de la production et du suivi de projet :

Proposition de la réalisation, recommandation et préconisations de la mise en forme.

Réalisation des images et du montage.

Réalisation d'habillage vidéo (effets spéciaux, habillage sonore).

Conception et réalisation du support DVD.



Réalisation des images tous supports HD

Montage sur Avid & Final Cut Pro



Références client : Orange, Groupe Seb, Euronews, ERDF, CIC, Caisse d'Epargne, industrie pharmaceutiques, industrie automobile, industrie informatique, transports etc...



Equipé d'une unité de tournage DSLR 5D markIII (optiques pros) équipé d'une station de montage autonome pro.



+ d'infos : www.djog.com

demo : http://vimeo.com/20596908



Mes compétences :

Scénario Audivisuel

Monteur vidéo

Réalisateur film

Reportage

Photographie

Prise de vue vidéo

Communication

Documentaire