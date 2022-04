Georges Eric MOATTI

Après avoir travaillé dans la plupart des marques du groupe ACCOR en France, je suis parti ouvrir et piloter des hôtels du groupe en Inde, puis en Indonésie et en Algérie sur des opérations multi-sites.



· Prise en charge d'une résidence hôtelière de luxe à Jakarta (600# - 800 salariés),

· Pré-ouverture / ouverture d'une boutique hôtel à Central Java,

· Pilotage un complexe Hôtel-Golf-Navire de croisière à Bornéo.

- Ouvertures d'hôtels 4* en Algérie - Hôtel Hocine Constantine, Hôtel NewDey Alger, Hotels AZ Alger, Hôtel Larmaraz Alger, M Suite Hôtel Alger

- Ouverture, enseignant et responsable académique d'ESHRA, Ecole Supérieure d'Hôtellerie et de Restauration d'Alger, partenaire et certifiée par l'Ecole Hôtelière de Lausanne.



De retour en France, j'ai travaillé pour divers investisseurs privés dans l’hôtellerie et ai même pris une franchise dans la distribution.

je propose mes services aux hôteliers restaurateurs indépendants, en franchise ou pour les enseignes elles-mêmes, pour les formations professionnelles dans les métiers liés à l'exploitation, mais également pour les logiciels hôteliers.



Mes compétences :

Direction générale

Management de transition

Management d'équipe

PMS - Logiciels Hôteliers

Management de projet

Gestion

Management

Communication

Tourisme

Restauration

Encadrement

Recrutement

Formation

Informatique

Expert