Georges GAMBARINI

Dynamique et impliqué je dispose de 5 ans d'expérience en Management Consulting au sein du département Strategy & Operation de KPMG Advisory.



Fort d'une formation et d'expériences orientées vers le management technologique et l'innovation, je dispose d'une appétence particulière pour les nouvelles technologies et les stratégies de création de nouveaux espaces de développement.



Souhaitant mettre en partage mes expériences, je suis responsable d'un cours de Stratégie des PME/PMI en Master 2 dans une école de commerce parisienne.



Mes compétences :

Conseil

Organisation

Conduite du changement

Management

Vente