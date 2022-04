Georges GOLDMAN

Formateur et coach en management et développement personnel, je suis président associé de l'Institut du comportement (IDC) qui aide les personnes et les entreprises à choisir les comportements plutôt qu'à les subir. L'IDC représente en France des modèles concernant les situations conflictuelles, la résilience, la médiation et l'entrepreneuriat.

Je suis, par ailleurs, formé et habilité à de nombreux modèles de psychologie comportementale et suis master trainer des formations et tests que nous diffusons.



Mes compétences :

Coaching

Formation