Georges HENRY

Après sept années passées dans le domaine de la maintenance d'installations minières et industrielles au sein du Groupe ERAMET, j'ai rejoint en 2008 le Groupe Total en tant qu'ingenieur sécurité opérationnelle.



Fort de ces experiences, j ai integré en novembre 2011, la Direction des Opérations de la Branche Exploration & Production du Groupe Total.



En février 2013 je suis retourné dans le Groupe ERAMET où je suis chef de service maintenance sur le Centre Minier SLN de Népoui en Nouvelle Calédonie.



Je possède des competences en:

- Maintenance (minière et industrielle),

- Sécurité opérationnelle et HSE,

- En sûreté,

- En logistique et support aux operations.



Je suis à l'écoute de toute proposition d'évolution de carrière.



Mes compétences :

Maintenance industrielle

HSE

Sécurité industrielle

Sûreté HSE

Opérations industrielles

Risques industriels

Méthodes de maintenance

GMAO Maximo

Maintenance

Logistique

GMAO

Pétrochimie