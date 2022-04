Georges JANVIER

Ma passion pour mon métier de chef de projet et d'expert métier est pleinement exprimée par ma volonté d'apporter toujours à mon interlocuteur une ou plusieurs solutions adaptées à ses besoins, ainsi que les éléments qui lui permettront de prendre la bonne décision. Ceci dans un cadre de travail qui conduira à une intégration fonctionnelle et technique respectant les contraintes inhérentes à l'environnement et à l'organisation de l'entreprise. J'apporte également une grande importance au suivi après la mise en place qui assure la validation définitive de la solution.



Mes compétences :

Gestion de projets

Conduite du changement

Bases de données

Analyse fonctionnelle

Management d'équipe

Ordonnancement et Planification des projets

Business intelligence

Développement logiciel

Retail

Développement web

E-Commerce

Supply Chain Management

MOE

Décisionnel

BI

Hyperion

Optique

Distribution

AMOA

SCM