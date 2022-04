Georges JOANNAIS

Consultant RH (Services et industrie), je vous propose trois domaines d'action :

Accompagnements, gestion RH et formation

sur lequels je travaille avec bon sens, intuition et rigueur.



- Accompagnements : coaching de changement comportemental (responsable, manager, seul et avec son équipe, accompagnement et conduite de projets de changement dans toutes structures,



- Gestion RH : rénovation des outils de gestion individuelle et collective RH, recrutement, gestion des compétences de l'entreprise, assistance à maîtrise d'œuvre du SIRH.



- Formation : ingénierie et animation de formations à la communication et aux pratiques commerciales et managériales.



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

MBTI

Management

Accompagnement

Formation

RH

Coaching

Gestion des ressources humaines