Georges MIGNOT

Récemment retraité j'ai crée ABCerGonoMie pour pouvoir mettre mon expérience professionnelle au service des entreprises.

A mon départ en retraite j'ai obtenu l'habilitation IPRP (technique et organisationnelle)

J'ai passé les 30 dernières années de mon activité au service Prévention des Risques Professionnels de la CRAM qui est aujourd'hui CARSAT BFC.

D'abord comme contrôleur de sécurité sur le secteur géographique du pays de Montbéliard et le Haut Doubs dans les entreprises du secteur industriel;

Puis sur le territoire Bourgogne Franche-Comté, pour les activités liées à l'agroalimentaire, le service aux entreprises et aux personnes.

Enfin depuis 1996 j'ai occupé le poste de contrôleur de sécurité ergonome, suite à une formation Universitaire à Lyon 3; à ce titre j'ai mené des interventions ergonomiques en entreprises dans tous domaines d'activité et au niveau de branches professionnelles (imprimerie, meunerie, fabrication aliments pour le bétail)

J'ai exercé la fonction de personne ressource pour le service prévention. A ce titre outre les interventions en entreprise, j'ai participé au groupe national INRS CNAMTS CRAM(s) sur le thème.Puis j'ai participé aux actions relatives à la prévention des TMS et des RPS tant au niveau régional que national en collaboration avec les collègues de l'INRS Paris Et Nancy.

J'ai co-créé et animé pour la CRAM les actions de formation relatives à ces thèmes pour des entreprises, des médecins du travail ou des étudiants en formation initiale ou continue.



Depuis juillet 2013 président de l'association GEEST (groupe de l'est éthique et santé au travail ,crée en 2006 à Dijon), regroupement de professionnels de la santé au travail médecins du travail, syndicalistes, ergonomes consultants, psychologues du travail, contrôleur de sécurité, maître de conférence fac de droit et président d'un comité régional d'éthique, consultant DRH.

L'objectif étant d'aider les personnes en situation de travail à préserver leur santé en appliquant la démarche éthique.



Mes compétences :

expert en prévention des TMS,

expert en mise en place démarches de prévention

expert en ergonomie appliquée en entreprise

expert en prévention des RPS

Expert en prévention des risques professionnels