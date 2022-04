Mr Georges MUNIER ingénieur AM avec 30 ans d’expérience dans l’industrie particulièrement au sein du secteur automobile,depuis novembre 2009 je suis gérant de ma société en consulting industriel: SARL MUNIER ENGINEERING CONSULTANT.



Mon expérience :



Mise en place et management de services d’études produits et process (10 à 50 personnes) d’ateliers de maquettages et de prototypes (5 à 30 personnes).



Développement et industrialisation de produits et d’outillages dans le siège automobile et ses composants (métal , plastique, textile, etc..),dans les fermetures (verrous, serrures, etc..



Etablissement de procédures de développement avec les constructeurs automobiles.



Membre de comités de directions .



Externalisation de travaux d’études et de production particulièrement en LCC .



Conduite de projets industriels produit et process .



Démarrage de production pour des produits en grande série .



Mise en place et conduite de plans de progrès en organisation, développement, réalisation, production, …



Mes compétences :

Audit

audit Management

Automobile

Développement industrialisation

Externalisation

Industrialisation

Management

Methodes

Organisation

Outillage

Process

Production

Qualité

Rigueur

Technique