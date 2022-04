Georges PAMBOUTZOGLOU

Secteur Life Science :

Consultant Expert GMP & Validation, Président de la SAS VALPROMED

Disponible pour toutes formes de collaboration



Parcours :

Après une solide formation scientifique (Doctorat en Chimie Physique), et une première expérience en Recherche et en Enseignement, je rejoins l’Industrie Pharmaceutique en 1988 (R&D, Transposition Industrielle, Validation, Production).



Dans ce même secteur, je développe ensuite en France et à l’International mon activité en Free-Lance (Conseil Réglementaire, Assurance Qualité, Validation, Transferts de Technologie).



La croissance rapide de cette activité aboutira en 2001 à la création de QUALISTE, société de Prestations de Services auprès des Industries de Santé au sein de laquelle j' assurerai le recrutement et le management de Consultants, Ingénieurs et Techniciens, le développement commercial puis également la Gestion Administrative.



C’est donc une solide expérience professionnelle, doublée d’une connaissance de l’Entreprise ainsi que de la pratique des relations commerciales et du Management que je souhaite mettre aujourd’hui au service d’un nouveau challenge professionnel et humain.



Mes compétences :

Analyse de risque

Management opérationnel

Audit qualité

Vente de prestations de service

Formation

Développement commercial

Qualification d'Equipements

Production Pharma - Biotech

Mise en conformité BPF / GMP

Coordination de projets

Validation de procédés