Georges PUCHE

Bonjour,

Avec un BAC F3,

Entrée dans l'Armée de l'Air en 1985, formation en Calculateur Sol, Travail sur les autocommutateur téléphonique après des stages sur le matériel (installation et configuration). permis TC et utilisation régulière des bus pour le ramassage du personnel de la Base Aérienne.

Missions à l'étranger;

En 1995, formateur en réseaux de télécoms, puis formateur en dépannage informatique, et enfin formateur en installation téléphonique pour les OPEX.

Séjour au SENEGAL pour chef d'équipe de centre de messagerie et installateur d'équipements de réseaux (Switch, routeur, modem...)

Retour en France en 2010 pour intégrer une équipe technique de réseaux informatique.

Maintenant en recherche d'emploi.



Mes compétences :

Résaux

Chauffeur de bus

Informatique

Télécommunications et réseaux

Chef de secteur

Formateur

BTS telecoms

Pédagogie

Réseau

Télécommunications

Microsoft Office

VSAT (Very Small Aperture Terminal)

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Office XP

Microsoft Office 2007

Microsoft Excel