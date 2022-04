Georges SEBGO

Association pour la Promotion des

Langues Étrangères et Locales (APLEL)

01 BP: 300 Ouahigouya BURKINA FASO, Tel: +226 40 55 09 20

Email: aplelfaso@yahoo.fr, Cel :(+226) 78 88 91 13/70315919













































































Présentation





















I. PRÉSENTATION DE L’ORGANISATION

L’Association pour la Promotion des Langues Étrangères et Locales (APLEL) est une organisation à but non lucratif et a pour objectif de faire la promotion des langues à travers l’éducation et la culture au BURKINA FASO.



Les membres de l’association sont composés : de professeurs, d’étudiants en langue (français, allemand, anglais), d’Instituteurs, de professionnels du monde libéral, des animateurs de projets, des religieux. L’APLEL a un partenariat avec VEREIN DEUTCHE SPRACHE qui est une structure de promotion de la langue allemande basée en Allemagne. Institut Goethe ; les lycées et établissement de la ville de Ouahigouya ; les collèges de la salle de Kongoussi.



L’APLEL entend signer des accords de partenariat avec plusieurs structures œuvrant dans la promotion des langues, l’éducation, la culture et les différentes Ambassades.



I. LA MISSION DE L’ASSOCIATION

Faire des langues étrangères et locales des facteurs de développement durable pour notre pays et le reste du monde.



II. LES OBJECTIFS GLOBAUX DE L’APPEL SE RÉSUMENT COMME SUIT :



Ø Valoriser les langues locales et étrangères.

Ø Contribuer à la fluidité des relations entre notre pays et les autres pays du monde.

Ø Contribuer au positionnement du BURKINA FASO dans le domaine des services.

Ø Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des couches vulnérables (enfants, femmes, etc.….)





III. LES OBJECTIFS SPECIFIQUES :

* Offrir des formations en langues locales et étrangères aux différentes couches de la société burkinabé et aux étrangers séjournant au Burkina.

* Créer des centres de formation et des écoles de langues pour accueillir les enfants défavorisés, des femmes, des jeunes déscolarisés.

* Présenter l’utilité de la maitrise de la langue étrangère pour un pays comme le notre.

* Promouvoir l’utilisation des nouvelles technologies et l’écriture des langues orales au BURKINA.

* Organiser des manifestations de langues (festival, des journées de langues, Séminaires, ateliers, conférences).

* Entreprendre des actions fortes pour la pérennisation des langues en voie de disparation.

* Rendre disponibles des documents en langues locales et étrangères.



IV. LES ACTIVITÉS

v Formation en langues locales et étrangères ;

v Création des centres et des clubs de langues ;

v Production des documents dans les langues ;

v Organisation des manifestations pour les langues (conférences, séminaires, ateliers, journées des langues, festival, sensibilisation) ;

v Aide (bourse, parrainage, stages) aux élèves et étudiants surtout les filles ;

v Rencontres de plaidoyer en faveur des langues en voie de disparition pour leur pérennisation ;

v Vulgarisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) et l’écriture des langues orales au Burkina ;

v Animation d’émissions radiophoniques, et télévisuelles sur la promotion des langues ;

v Organisation d’immersion linguistique ;

v Organisation des camps vacances langues et des olympiades pour les élèves et les étudiants.



V. DOMAINES D’INTERVENTION

o Culture ;

o Éducation.

o Développement durable













































PROJET PARRAINAGE SCOLAIRE.



































Contexte et justification

Le Burkina Faso est un pays situé en Afrique de l’ouest, il a une superficie de 274200 kilomètre carre la densité est de 59,2 habitants au kilomètre carre, la monnaies est le francs Cfa, la date du fête nationale est le 11 Décembre.

Le pays est l’un des plus pauvres au monde avec un indice de développement humain (IDH) de 0,331(181è).

La population est estimée à 17 812 961 avec 45% ont moins de 15 ans et 20 % ont un âge compris entre 15 à 24 ans.

Le taux de croissance de la population est 3,073%.

Le taux d’alphabétisation est 21.8 %, le capital du pays est Ouagadougou.

Le pays a pour langue officielle le français, la population du Burkina est compose de 60 ethnies parlant plus de 60 langues locales et certaines de ce langues sont en voie de disparition.

Les langues comme l’anglais, l’arabe, l’allemand sont utilisées dans l’enseignement.

Mais aujourd’hui, la majorité (80%°) de la population n’arrivent pas a scolarisé leurs enfants par manque de moyens. Dans ces familles l’école est quasiment inaccessible 98 % des enfants. Voir certaine zone ce pourcentage représenterait 100%. Surtout les enfants issues des familles pauvres, dont mange à sa faim, constitue un véritable problème pour ces dernières.

Couramment 90% des élèves qui réussissent de l’école primaire jusqu’au BAC sont des enfants des familles aisées ou ayant bénéficié des soutiens des structures associatives (parrainage, bourse, accompagnement) .l’éducation est incontournable de nos jours pour la construction d’un monde paix et de développement.

Seules quelques familles aisées peuvent accompagner et satisfaire les besoins sociaux des scolaires.

Il est à souligner que cette situation affecte plus de 90% des élèves :

dans un premier cas, certains n’arrivent pas à obtenir des bons résultats à l’école,

dans un second cas les élèves abandonnent les classes très tôt sans des connaissances suffisantes pour rechercher un travail.

L’éducation étant le support pour la transmission de toute connaissance, savoir, et toutes les valeurs des sociétés, le projet parrainage scolaire est une réponse à plusieurs volets :

- développement durable à travers l’opportunité donnée aux enfants de se construire et pouvoir participer à l’essor de son pays et du monde.

- lutter contre la pauvreté

Contribution à la recherche de l’équité et de la paix.

Le projet parrainage scolaire des élèves issues des familles pauvres est une aide pour la scolarité, la santé, la restauration, et le déplacement (pour certains élèves.) des élèves.



Pour donner une chance aux enfants des familles à revenu faibles dans leur vie futur cette action est une réponse pour résoudre les difficultés d’accès au bon nombre d’élèves pour éviter la déscolarisation et améliorer les rendements des élèves.

Objectif Global

Rendre accessible l’école aux les élèves issues des familles très pauvres l’école et tout en les parrainant.

Objectif spécifiques :

-Accompagner les élèves issues des familles pauvres.

-Eviter la déscolarisation des élèves.

-Améliorer les rendements des élever.

Assurer la restauration des élèves.

Assurer la maitrise une langue.

Résultat attendus



Les élèves issues des familles à faibles revenus ont accès à l’école.

Les résultats des élèves accompagnés sont améliorés.

Les élèves issues des familles pauvres peuvent poursuivre les études.

La restauration des élèves issues des familles pauvres est assurée

Les élèves maitrisent mieux les langues (moins une langue).



. Stratégie de mise en œuvre du projet.

Le suivi sera assuré par l’association pour la promotion des langues étrangères et locale avec l’implication des autorités locale (la Maire de la localité) et les directeurs d’établissement d’enseignement choisis.

Pour l’évaluation une mission de votre institution est nécessaire pour constater de vu les résultats obtenus.

Dans la phase opérationnelle du projet.

Une fiche sera préparée pour chaque bénéficiaire.

Le fiche comporte :

Le nom

Le prénom

L’âge

La classe



Le lycée ou l’établissement.

Et pièce jointe le bulletin du bénéficiaire chaque fin d’année

Pour le nombre des bénéficiaires l’indentification se fera avec un animateur sur le terrain.

Avant tout de début de ce projet, il est nécessaire de consigner nos actions à travers une convention qui fera l’objet de signature entre nos deux structures et les autorités de la zone intervention de notre action.









Pour le chronogramme.



Mes compétences :

