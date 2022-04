Georges SERRA

Les postes que j'ai occupés ces 20 dernières années ont tous été en relation avec le domaine des télécommunications : chargé d'études techniques, chef de projet R & D, directeur de programme telecom, chargé d'affaires, directeur de site (en France et au Moyen-Orient) ), chef de service adjoint telecom.



Ce parcours m'a permis de développer un important réseau au sein de mon administration ainsi que des compétences dans le domaine des télécommunications fixes et mobiles, de la securite, du management, du pilotage de projet, de la gestion de budget et du contrôle de gestion.



Mes compétences :

Sécurité

Management

Contrôle de gestion

Audit interne

Télécommunications par satellite

Pilotage de projets

Direction de programme

Direction de site