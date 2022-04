Gérald BÉAL

Bonjour à tous,



Directeur de magasin Carrefour Market depuis fin 2009, je travaille au sein de la grande distribution depuis dix ans.

Ayant gravi les échelons rapidement en passant par les postes de Manager de rayon et de Responsable de secteur dans le format hypermarché, j'accède à un poste de Directeur de Magasin au retour d'une expatriation de 2ans pour l'ouverture des premiers Hyper Carrefour en Russie.

Intègre, responsable, déterminé et un point téméraire sont mes principaux traits de caractère. Atteindre des objectifs et se donner les moyens pour les obtenir sont les maîtres mots de la réussite et cela passe par le travail d'une équipe forte et soudée ou les collaborateurs regardent tous ensembles dans la même direction.

Ambitieux, je souhaite élargir mon domaine de compétence et acquérir de plus hautes responsabilités dans mon entreprise ou vers toutes autres compagnies qui seraient intéressées par une future collaboration.

Je me tiens à votre disposition pour toutes informations complémentaires.



Cordialement