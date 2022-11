Je mappelle Géraldine et je suis coach de vie spécialisée en Neurosciences, diplômée de l'INA. Je suis animée par lenvie de redonner leur pouvoir aux femmes et à les faire briller de toute leur lumière. En chacune de nous se cachent des choses magnifiques, des dons, des talents, des zones de génie, et je souhaite vous aider à vous reconnecter à votre nature profonde. Tu as déjà en toi tout ce que tu veux devenir. Le coaching est un outil magnifique qui peut taider à le réaliser