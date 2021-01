Gérard DROUIN

De formation Ingénieur Arts et Métiers en Informatique de Gestion, j'ai créé ou managé plusieurs sociétés (Primo-Informatique, Tecso), rachetées par des grands groupes que j'ai accompagnés lors de la transition sur 18 à 36 mois (GFI Informatique, Prodware).

En septembre 2009 j'ai rejoint une superbe société, AD Ultima, très en phase avec ma vision de ce que doit être une SSII spécialisée dans la mise en œuvre d'ERP.

J'ai exercé une fonction de directeur commercial sur la région Est (Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace) et Luxembourg et ai participé au développement en France d'Ad Ultima qui est passé de 8 à plus de 40 personnes en quelques années.

En Novembre 2014 j'ai créé Pertinence Informatique (http://pertinence-informatique.fr/) afin de faire bénéficier de mon expérience des SSII/SSDI ayant une réflexion stratégique sur leur développement.



Mes compétences :

Directeur commercial

Dynamics AX