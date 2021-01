Co-fondatrice de Agissens et associée co-gérante pendant 15 ans, Gilda Jantzen intervient dorénavant plus ponctuellement.

Spécialiste du développement des compétences relationnelles individuelles, collectives et de la conduite du changement, Coach de managers et d'équipes de direction, Gilda Jantzen s'appuie sur une longue expérience des rouages de l'entreprise, une pratique du management des ressources humaines en qualité de DRH au sein des comités de direction de sociétés internationales de différents secteurs à forte orientation client (Distribution et Services, Commerce, BTP).



De formation ressources humaines (IGS), Coach professionnelle (IFOD), Spécialiste des techniques relationnelles, praticienne de la Process Com. Intervenante en Qualité de Vie au Travail et en prévention des Risques Psychosociaux, Gilda Jantzen accompagne toute entreprise dans une démarche d'amélioration du management, du bien être au travail et aide, tout salarié dans les processus de changements professionnels : de l'identification du besoin à la mise en oeuvre des solutions.

Gilda Jantzen intervient en conseil, accompagnement et/ou formation, et la plupart du temps en combinant ces différents modes d'intervention pour plus d'efficience.



