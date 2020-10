Gilles AKOUN GILLES (GILLES)

Expert spécialiste en ElectroMagnétisme .

Développements de codes électrostatiques (Equation de Poisson) : ELF2D (2 dimensions) et ELF3D (3 dimensions) par la méthode numérique BEM (Boundary Element Method) en FORTRAN .

Best Paper Award ICOLSE'2005 .

Expérience de plus de 35 ans en MSO (Modélisation-Simulation-Optimisation) .

Encadrement de stagiaires en Bac+4 et Bac+5 en stage de fin d'études .



Mes compétences :

Best Paper Award ICOLSE'2005

Plus de 40 articles (Conférences et Journaux)

Fortran

CEM

20 citations dans les statistiques ResearchGate