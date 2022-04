Gilles MAGNAN

Métier:

ENGINEERING - CONCEPTION et FABRICATION d’EQUIPEMENTS FRIGORIFIQUES

Nos produits, dédiés aux professionnels du froid et à l’industrie, sont spécialement conçus pour les environnements difficiles (températures extrêmes, zones sahariennes et tropicales, courant électrique instable.)

Nous apportons par notre expérience du terrain, une véritable «expertise» dans le développement de la chaîne du froid .



-Nous fabriquons et exportons nos produits principalement en Afrique .