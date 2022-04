Gilles Nespoulous

Madame, Monsieur,





Je possède une expérience de chef de produits international acquise dans le secteur de l’industrie (pharmacie, biotechnologie) qui devrait vous intéresser.

En effet, au cours de mes différentes missions j’ai développé les expertises et les savoir faire suivants :

- L'analyse des besoins des principaux acteurs du marché : réalisation d’enquêtes marketing auprès de leaders d’opinions, d’experts scientifiques ou d’autorités réglementaires.

- Le développement d’une gamme complète de produits incluant la supervision de groupes projets transversaux avec les fonctions R&D, production, affaires réglementaires et juridique.

- La préparation de plans de lancement et de communication pour les nouveaux produits et le suivi des actions menées auprès de nos différentes filiales ou chez nos distributeurs.

- Le management d’une équipe de 8 personnes avec des profils et des parcours professionnels différents, dans une logique de réussite de groupe.

- La définition de stratégies de développement de notre chiffre d’affaire au niveau mondial dans un contexte concurrentiel très difficile.

- L’organisation de 6 conférences internationales (500 participants en moyenne) ainsi que de nombreux workshops locaux qui ont contribué à promouvoir l’image de notre société.



Réactif et doté d’une forte orientation business, j’ai contribué à développer nos ventes dans le monde entier et à maintenir ma société à sa position de leader mondial, pendant plus de 10 années. A cela s’ajoute une bonne pratique dans le développement de réseaux d’experts scientifiques et réglementaires à l’international.

Méthodique et rigoureux, j’ai développé de grandes qualités relationnelles ainsi qu’une forte capacité d’investissement. Enfin, je maîtrise parfaitement l’anglais (pratique professionnelle).

Ces compétences me permettront d’être immédiatement opérationnel et efficace au sein de vos équipes.

Je serai heureux de vous rencontrer pour vous exposer plus en détail mon projet professionnel.

Sincères salutations.



Gilles Nespoulous



Mes compétences :

Business development

Stratégie marketing

Plan de communication

Veille réglementaire

Veille concurrentielle

PNL

International

Lobbying

Product launch

Immunoassays

Business plan