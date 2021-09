Jean-Michel POMMIER

Expertise dans les MedTechs (dispositifs médicaux, IVD et Life Sciences), lindustrie (agro-alimentaire).

Direction commerciale et marketing, cross-management des divisions transverses (ADV, SAV, R&D, logistique, production).

France et international (ventes directes, directeurs de zone, filiales et distribution), management projets et pilotage commercial avec les entités distantes (BU, VP sales, R&D,...).

Management de transition : missions de redressement, de continuité et consulting.



Anglais courant, mobile géographiquement.

Mes valeurs : Engagement, travail déquipe, P&L, rigueur.



Mes compétences :

Stratégie de communication

Management d'équipe

Coaching individuel

Vente

Marketing

Stratégie commerciale

Ténacité dans les projets

Détermination / suivi d'objectifs

Exigence opérationnelle

Vision globale

Coordination de projet

Autonomie professionnelle

Ecoute client

Dynamique