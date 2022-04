Gilles PASTACALDI

Mes principaux domaines de compétences sont :



- Management hiérarchique et fonctionnel (environ 30 personnes)

- Elaboration et réalisation de plans d’actions commerciaux et marketing

- Analyse de positionnement et préconisations stratégiques

- Gestion de projets stratégiques

- Fidélisation et gestion de la relation clients

- Gestion des marges et des objectifs de rentabilité

- Gestion de plusieurs points de vente (gestion & objectifs commerciaux)