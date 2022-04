Gilles POIRIER

Mon parcours professionnel se veut progressif et me permets de bien maitriser les différents profils et métiers impactés dans le process de développement produit : Ingénieur Système puis CAO 2D/3D puis PLM (Gestion des données techniques, gestion de la maquette Numérique, processus, artices et nomenclatures .... intégration ERP et gestion et pilotage des projets) .



De même, mon expérience dans le conseil chez un éditeur puis un VAR apporte à mes clients l'adéquation entre les besoins exprimés et les solution techniques retenues.



Mon orientation actuelle vise à renforcer cette connaissance complète du système d'information ainsi qu'a la maitrise des processus industriel impliqués dans les projets avant vente chez nos clients et prospects dans de nombreux domaines industriels (aeéronautique, automobile, bien de consommation, high tech, shipbuilding etc. ...), SMB et grands comptes .



Mes compétences :

Avant vente

Enovia

ENOVIA V6

PDM

PLM

Pre-sales

Presales

Technique

Vente