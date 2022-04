Gilles PROUVOYEUR

Ingénieur diplômé depuis 2005, j'ai exercé tour à tour en usine de production et en centre R&D chez Faurecia, puis en tant qu'ingénieur d'Affaires chez MCA Ingénierie (société d'études et de conseil en ingénierie).

J'ai appris à y développer diverses compétences:

- gestion de projet

- communication et relationnel

- management direct, fonctionnel, à distance

- connaissances BE et usine de production



Mes compétences :

Automobile

Business

Business development

Communication

Coordination

Energie

Gestion de production

Gestion de projet

Management

Organisation

Perseverance

Planification

Production

Relationnel