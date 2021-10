Gilles ROLLERO

Les entreprises qui ont résisté à la crise sont celles qui ont su réagir, s'adapter, et elles ont pu le faire en demandant beaucoup à leurs salariés. Ce sont pourtant les mêmes femmes, les mêmes hommes, qui vont devoir créer la performance de demain, pour peu qu'ils soient en confiance avec leurs managers. Mais ces derniers ont-ils encore du jus? Sont-ils encore prêts à relever de nouveaux défis?



OXYGENIS MANAGEMENT propose aux PME et TPE du Morbihan son expertise très opérationnelle devant ces enjeux majeurs, depuis le recrutement d'un manager et sa formation, jusqu'à son accompagnement individualisé



En leur apportant l'oxygène dont ils ont besoin dans leur savoir-faire, leur savoir faire faire, leur savoir être, nous les amènerons à prendre toute la mesure de leur pouvoir d'action, tant sur les résultats de l'entreprise que sur les relations de travail dans leurs équipes.



A bientôt sur www.oxygenis.fr!



Mes compétences :

Recrutement et formation

Relations sociales & syndicales

Relations publiques

ISO 9001 et ISO 14001

Expert en qualité des ciments, normalisation NF

Management et direction de sites industriels