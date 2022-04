Gilles ROSE

Passionné de photos et d’image, je les ai longtemps utilisées dans le domaine du web.

Mais j’aime aussi les tapas et j’ai envie de partager mon goût pour les 2.



Aujourd’hui j’ai ouvert un resto, bar à tapas, le Tapa’l’Oeil, un endroit où découvrir et partager de nouvelles saveurs, de nouvelles images autour d’un verre.



http://www.tapaloeil.fr

https://www.facebook.com/TapalOeil





Mes compétences :

Adobe

Adobe Premiere

Chef de projet

Chef de projet internet

Directeur de projet

Flash

Internet

Joomla

Joomla!

Photo

PPL

Premiere

Video

Voile

Web

Webdesign

Webmaster