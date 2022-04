Gilles ROSPARS

Diplôme de l’ICAM Bretagne, j’ai réalisé mon apprentissage à DCNS Propulsion en qualité d’ingénieur industrialisation et conception.

J'ai passé 1 an et demi comme responsable industrialisation et support industriel pour le compte de RFS.



Je suis aujourd'hui ingénieur industrialisation pour le compte d'Airbus Nantes. Je travaille sur 3 phases de la vie des éléments sous-traités:

- Préparation des appels d'offres

- Suivi d'industrialisation lors des transferts

- support en vie série.



Mes compétences :

Amélioration Continue

Conception

Industrialisation

Management

Mécanique

Production