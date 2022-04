Gilles THOLLOT

J'ai 15 années d'experience en Supply Chain internationale, en travaillant dans des environnements multi-culturels (Nombreuses missions en Chine, Amérique Latine, Malaisie, ainsi que de nombreux pays Européens).



J'ai maintenant pris un poste d'Expert dans ce domaine chez PSA, et mon challenge est de définir la logistique de demain que nous mettons en oeuvre pour nos usines hors Europe.

Il est évidemment impératif de prendre en compte les contextes de globalisation du Groupe, les impératifs d'éfficacité de la supply chain, son coût, la maîtrise du Lead Time mais aussi l'impact environnemental.

J'utilise régulièrement et met en oeuvre les outils du Lean (VSM, PDCA, Résolution de problèmes, ...) et j'ai aussi une activité de formation et de coaching sur ces outils.



Mes compétences :

Logistique internationale

Lean

Gestion de projets

Résolutions de problèmes

Anglais

Formation

APICS CPIM BASICS Of Supply Chain Managment