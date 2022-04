Gilles TRAMSON

Xénie est un acteur du conseil et de la formation professionnelle depuis 2003.



Notre cœur de métier est la relation client. Notre expertise nous permet d’accompagner nos clients dans les domaines du management de la performance et de la pertinence du discours face à un client.

Nos formations se conjuguent à l’opérationnel pour optimiser les capacités des équipes, et à l’encadrement pour appuyer la conception de plans d’actions qui permettront à la Direction de relayer efficacement la formation .



Notre forte culture du résultat nous conduit à proposer un contenu de formation adapté à notre client, pour un maximum d’efficacité.



Nous intervenons dans des domaines d’activités différents et sur tout le territoire français. Notre réactivité et nos capacités d’adaptation sont les meilleurs garants du succès de nos formations.