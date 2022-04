Gilles TREILLE

" La musique est une révélation plus haute que toute sagesse et toute philosophie"

Ludwig van Beethoven



Chef de chœur et d'orchestre, organiste, et membre de la SACEM en tant que compositeur et arrangeur.

Actuellement professeur au conservatoire à rayonnement régional de Caen.



En tant que directeur artistique d'un ensemble de musiciens professionnels mon projet est d'imaginer et de créer des événements artistiques où les différents arts puissent se rencontrer.

J'ai eu la possibilité depuis plus de dix ans de réaliser des projets originaux de concerts : le partage des émotions n'en a été que plus riche ....







Mes compétences :

Enseignement

Arrangements et composition musicale

Direction artistiquue et chef d'orchestre ;

Continuiste orgue/clavecin