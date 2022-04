Gilles VACHE

Dans l'esprit, je suis intéressé par les projets qui changent les liens entre l'homme et son environnement pour plus de responsabilité, d'efficacité et d'intégration.



Je me sens proche de ceux qui investissent leur talent dans la conception de projets innovants, qu'ils soient énergétiques (éolien, solaire, géothermie profonde, biodiesel synthétisé par phytoplancton...), environnementaux (végétalisation de surfaces urbaines, phyto-épuration des eaux, des sols...) ou encore sociaux.



J'ai une double compétence technique, basée sur des études en agronomie (ingénieur) et en énergies renouvelables (licence), complétée d'une compétence culturelle et linguistique en anglais (licence).



La combinaison de ces expériences apporte de la valeur ajoutée dans le traitement de nombreuses situations professionnelles, notamment dans la gestion de compétences pluridisciplinaires. Doté d'une personnalité créative et persévérante, j'aime aller au fond de mes sujets.







Mes compétences :

Cartographie SIG

Communication

Concertation

Energie

Environnement

Éolien

Expertise technique

Pilotage

AutoCAD

Ingénierie

Gestion de projet

Rédaction, vulgarisation, pédagogie

Qgis