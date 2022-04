Gillet DELPHINE

Madame, Monsieur,





Actuellement étudiante en sixième année de pharmacie option industrie et titulaire d’un Master 1 - spécialité «Biologie Santé Qualité



Les études pharmaceutiques m’ont apporté des connaissances approfondies sur le médicament qui s'étendent de sa conception à sa libération sur le marché ; mais aussi de nombreux savoirs notamment en chimie, toxicologie, botanique ainsi que sur les propriétés des matières premières et principes actifs.



Ma 5ème année option Industrie, m'a ouverte sur le droit pharmaceutique, la propriété industrielle et la composition d'un dossier d'A.M.M..



Mes stages et mon expérience professionnelle m’ont appris à travailler à la fois individuellement et en équipe.



Je me tiens à votre disposition pour vous exposer mes motivations lors d’un entretien.



Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.





Mes compétences :

Microsoft Office

Traduction anglais français

Analyses physico chimiques