Gillet FRANCK

Véritable animateur et motivateur de clients, reconnu comme un responsable professionnel, créatif, social et volontaire.



Une expérience de plus de 15 ans dans la gestion d'opérations marketing et commerciales terrain, m'a permis d'acquérir la rigueur et l'organisation nécessaires pour obtenir les résultats qualitatifs et quantitatifs attendus.



Aujourd'hui responsable de secteur pour une société française occupant deux marchés en grande distribution, je développe et fidélise mon portefeuille de clients tout en participant à la créativité des produits.



Mes compétences :

Commercial b to b

Excel

Word

Recrutement

Formation

Vente