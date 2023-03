Glwadys MINGANT

Mon cabinet est spécialisé dans la protection financière des personnes et est basé à Chamonix Mont Blanc (74).

Mandataire exclusif AXA, nous intervenons auprès des particuliers, professionnels et entreprises sur les sujets suivants :



-Prévoyance (indemnités en cas d'arrêt de travail, invalidité, dépendance, décès)

-Complémentaire santé

-Retraite individuelle et collective

-Assurance emprunteur

-Garantie des accidents de la vie

-Epargne (transmission, optimisation fiscale, assurance-vie)



Prenez RDV pour dresser votre bilan social et patrimonial au 0778198375