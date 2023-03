Grâce-Mary NZEYITU

Passionnée par les relations humaines, je me suis naturellement tournée dans le domaine des ressources humaines.



La diversité de l'être humain le met au centre de toute organisation. En apprenant à connaitre sa personnalité et ses compétences, chaque personne peut ainsi se positionner stratégiquement dans chaque organisation.



Je prends plaisir à accompagner les candidats dans leur parcours professionnel et suis satisfaite de répondre aux besoins des clients en apportant des solutions concrètes et conseils dans leurs choix stratégiques.



Mes compétences :

Droit du travail

Gestion des ressources humaines

Gestion administrative (contrats, paie, formation)

Recrutement par approche directe