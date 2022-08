Mon nom est Grégoire MORIN. Je me suis reconverti après 17 ans dans le contrôle de gestion et la finance d'entreprise



Accompagner vers la réussite est mon métier. Fort de mon expérience, de ma formation certifiée et de mes qualités relationnelles, jagirai comme un MIROIR et un révélateur de votre potentiel. Par une écoute impartiale et vigilante, je serai votre assistant personnel à la réflexion car je conçois mon rôle comme celui dun éclaireur au service de vos projets et de votre potentiel.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Comptabilité générale

Comptabilité analytique

Business planning

Audit financier

Gestion du risque