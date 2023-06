Grégory POLLET

De formation ingénieur, je travaille depuis plusieurs années en Production dans l'industrie de Process. Je possède une forte culture Lean Manufacturing, connais les outils de l'amélioration continue et aime mettre en pratique et prouver la force de ces outils.

J'aime les challenges et insuffler dans mes équipes une dynamique de réussite reposant sur la rigueur, la méthode et la ténacité.

Mon projet professionnel est de gérer des équipes et des projets de plus en plus importants dans cette culture d'amélioration continue.





Mots clés: Production, Management, Gestion budgétaire, gestion de la qualité, Amélioration continue, Kaizen, Hoshin, Lean Manufacturing, 5S, SMED, TPM, AMDEC, méthodologie de résolution de problèmes.



Mes compétences :

Six Sigma

Process

Sciences des Matériaux

Amélioration continue

Management

Lean Manufacturing

design to cost

SMED

Gestion de production

Gestion de la qualité

Gestion de budget

Kaizen

Ingénierie concourante

Gestion de projet