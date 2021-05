Gretel Posadas a étudié à l'Université de Miami Dade, où elle a obtenu son diplôme en Commerce International. Elle possède également un MBA en Relations et Affaires Internationaux à l'Université Panthéon Sorbonne (Paris I).



Maîtrisant trois langues étrangères : l'anglais, l'espagnol et le français, Gretel a su profiter de ses avantages linguistiques pour travailler dans différentes structures à New York, Miami et Paris.



Elle a commencé sa carrière en tant que Spécialiste des Opérations Marketing et Vente dans la société Perkin Elmer. Elle était en charge des partenaires de distribution en France et au Benelux, de l'analyse du marché et de la mise en œuvre de nouvelles stratégies de vente.



Ensuite, durant 3 ans, elle a travaillé comme Manager Marketing International et Spécialiste des Ventes chez BioSampling Systems, une société de biotechnologie. Elle s'occupait essentiellement de la mise en place de stratégies innovantes du marketing et de la gestion des ventes à travers 79 pays.



Puis, Gretel a été Directrice Régionale pour Focus World, une maison d'édition à New York. Elle détectait les nouvelles opportunités commerciales pour les investisseurs étrangers dans les secteurs économiques le plus importants de chaque pays.





Femme d'affaire avec de nombreuses qualités, Gretel a fondé sa propre agence immobilière, Posadas Développement de Patrimoine, en 2017. Chef d'orchestre d'une équipe jeune et dynamique, l'équipe Posadas gère tous les aspects du processus d'achat et de vente, ainsi que de la gestion de patrimoine des investisseurs partout en France.



Gretel se passionne également pour la photographie, le dessin et la peinture. Elle apprécie également les différents débats sur les changements climatiques et environnementaux.



Conseillère et gestionnaire de patrimoine, n'hésitez pas à la contacter pour toutes recherches de biens immobiliers, ainsi que pour connaître les évolutions du marché immobilier, afin d'investir dans un bien immobilier en France.



Mes compétences :

Directeur de projet

Commerce international

Communication

Marketing relationnel

Laboratory

Healthcare

Biology