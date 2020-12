Guilain COUTTENIER

Bonjour, et merci de votre visite.



Mon parcours est construit autour de la polyvalence, ce qui me permet d'agir à différents niveaux et dans différents domaines. En alliant connaissances des métiers de direction à ceux de terrain, mon profil illustre la volonté de devenir un extrême polyvalent.

La polyvalence est un atout indispensable dans le développement et la gestion de projet dans son ensemble (de la création, à sa construction et à son déploiement).



Mon profil se compose de plusieurs expériences incluant stratégie de développement commercial et actions opérationnelles (de terrain, administratives, d'assistanat,...). Ainsi que quelques expériences de conseil aux porteurs de projets dans leur démarche de création (Business plan, stratégie marketing, étude de marché, stratégie de communication et commerciale,...). Je possède une connaissance approfondie du fonctionnement des TPE et PME acquise dans mes études et mes stages en secteurs variés.



Sur un autre plan, je suis fort de plusieurs expériences dans l'animation auprès d'un jeune public.

En posséssion du BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur) depuis 2006, j'ai pu exercer dans des CLAE (Centre de Loisirs Associé à l’École), CLSH (Centre de Loisirs Sans Hébergement), CVL (Centre de Vacances et de Loisirs et parc animaliers (thème Far West).

Pour ces postes nécessitant capacité d'organisation, de réflexion et faculté d' adaptation, mes expériences m'ont amené à animer sur un public de 4 à 16 ans. J'ai pu être prendre en charge de certaine responsabilité telle que: la gestion de séjour, la responsabilité de la régie matériel (rangement et organisation), la création de support d'animation (décors, costumes, itinéraires), la participation à l'élaboration d'un spectacle.



Ce qui me caractérise:

> Persévérance

> Goût du challenge

> Ouverture d'esprit

> Autonomie

> Diplomatie

> Curiosité





Mes compétences :

Développement commercial

Gestion de projet

Business plan

Droit du travail

Droit des sociétés

Communication

Marketing

Gestion des ressources humaines

Entreprenariat

Stratégie d'entreprise

Gestion administrative

Travail en équipe

Management

Gestion de la relation client

Développement de partenariats

Prospection (phoning, mailing, terrain)

Étude de marché

Réseau (animation, développement)

Comptabilité

Créativité

Pédagogie - Encadrement

Méthodologie - Organisation

Hygiène et sécurité

Base de psychologie et droit de l'enfant