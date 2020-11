Guillaume BOUSSON

Accompagne les dirigeants et leurs équipes pour transformer différemment, mettre l'humain au coeur et développer le potentiel d'innovation de leur entreprise :

en apportant des leviers d'innovation sur tous les champs où l'entreprise doit bouger : gouvernance, management, mode de fonctionnement, orientation client, processus d'évaluation, motivation et bien-être des salariés...



Un savoir-faire éprouvé par plus de 25 ans d'expérience : conduite de réflexion stratégique, mission d'organisation et de management, démarche de mobilisation, démarche d'innovation et développement durable



Vice-président de l'Association des Centraliens