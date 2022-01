Guillaume CHASLERIES

Fort de plus de dix années d'expérience, passées autant dans de petites agences que dans de grands groupes, j'ai eu l'occasion de travailler sur de multiples typologies de projets, et d'intervenir sur l'ensemble de la chaîne de réalisation d'un projet web ou mobile.



Mon expertise s'étend de la conception et du design jusqu'à la concrétisation technique du projet. Cette connaissance approfondie des différentes étapes de réalisation est gage de qualité et d'efficacité.



Exigent avec mon travail et ayant toujours comme objectif principale de réaliser une prestation de qualité, je sais m'adapter au besoin de chaque client. J'apporte des solutions sur mesure pour chaque cas. Je mets par ailleurs à la disposition des clients mon propre système de gestion de données, intuitif et léger, qui ne s’embarrasse pas d'options superflues.



Compétences : PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript, AS3, AS2, AIR, XML, Drupal, Wordpress, Mobile, Responsive, notions de Away3D et paperVision3D

Logiciels : Photoshop, Dreamweaver, Flash, FlashDevelop, Flex, Zinc, Illustrator, TortoiseSVN, Audacity, Premiere, notions d'After Effects,...

Références clients : Lagardère, Ikea, Axa, BNP, RMC, BFM, 01Net, La Redoute, Innocent, La Poste, Buffet Crampon, Knauf ...



Mes compétences :

JavaScript

Adobe Flash

Android

AS2

XHTML

Adobe Photoshop

Web

Adobe Flex

XML

JQuery

PHP

ActionScript 3

Adobe Dreamweaver

SEO

HTML

CSS

Apple iOS

Traduction japonais

Web design

Responsive Design