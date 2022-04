Guillaume DE ROUZÉ

Un responsable informatique à temps partagé est la solution idéale pour les TPE/PME !



Les petites et moyennes entreprises n'ont pas toujours la possibilité de disposer en interne de compétences informatiques à temps plein, leur permettant de répondre aux exigences de leur secteur d'activité et leur permettant d'assurer l'aide nécessaire pour le développement de la société.



La solution consiste à faire appel à un responsable informatique externe qui intervient dans l'entreprise ponctuellement, mais régulièrement, et s'adapte en fonction des contraintes d'activité.



Son rôle est d'accompagner la société dans la durée, pour créer et/ou maintenir son SI, et le faire évoluer en fonction des orientations souhaitées de l'entreprise (eCommerce, externalisation activité, rapprochement d'entreprises...)



Mon expérience SI acquise sur des projets CRM et ERP Grands Compte, j'interviens auprès des TPE et PME afin de proposer des solutions SI, adaptées à leurs besoins et leur budget.



Si vous avez un projet pour votre entreprise, rencontrons nous !





Mes compétences :

Open Source

Peoplesoft

SugarCRM

Prestashop

ERP

Openbravo

CRM

Ranorex

Automatisation des tests

E-commerce

Sales Force

Architecte SI